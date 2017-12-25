الجسر الشفاف

افتتحت الصين أطول جسر زجاجي في العالم في مقاطعة هوبي شمالي البلاد، حيث جذب نحو 300 ألف زائر في اليوم الأول من افتتاحه، الجسر يمتد لمسافة 488 مترا ويبلغ عرضه نحو 4 أمتار ويرتفع لـ 218 مترا فوق المنحدرات، وبني الجسر بهدف جذب مزيد من السياح إلى المقاطعة ويستوعب 3 آلاف زائر، لكن السلطات قلصت العدد لـ 600 شخص في الوقت الحالي لتسهيل عملية التأمين.

الدراجات في مهمة خيرية

بدأت مجموعة من الراهبات البوذيات في نيبال مهمة لركوب الدراجات تستغرق شهرا من أجل زيادة الوعي بشأن الاتجار بالبشر في نيبال والهند، سوف تمر الراهبات اللواتي بدأن رحلتهن من كاتماندو، عبر مدن مختلفة في الهند لتقطعن مسافة ثلاثة آلاف كيلومتر تقريبا.

صالة عرض تحت الصفر

يأخذ 23 فنانا دوليا من دول تتضمن لاتفيا وروسيا واليابان وماليزيا وتايلاند الزوار في جولة حول العالم في مهرجان للثلوج قرب برلين،و خلال ثلاثة أسابيع، نحت الفنانون المجسمات مستخدمين نحو 270 طنا من الثلوج وطوال المهرجان المستمر حتى 31 من اكتوبر 2018 ، تستمر درجة الحرارة في قاعة العرض عند سبعة تحت الصفر.