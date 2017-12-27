ركض من أجل الأوزة

بهدف حرق السعرات الحرارية الزائدة بعد ولائم عطلة عيد الميلاد،شارك عشرات الألمان في ركض يسمونه "العدو من أجل هضم الإوزة المشوية"، الذي ينظم سنويا منذ بدئه في القرن التاسع عشر في برلين ويقود العدو رجل بملابس بابا نويل ويتبعه الراكضون لمسافة خمسة كيلومترات حتى يصلوا إلى الغابة فيتلقون مكافأة ليتابعوا بعدها العدو لمسافة خمسة كيلومترات أخرى

سباق التسوق

على الرغم من برودة الطقس اصطف المتسوقون في لندن في وقت مبكر على أمل الحصول على بعض الصفقات في أول أيام مبيعات ما بعد الكريسماس، وبمجرد أن فتحت المتاجر أبوابها، هرع الكثيرون من أجل شراء بعض السلع المعروضة للبيع.

دب قطبي يحتفل بميلاده

احتفلت حديقة حيوان سنغافورة بعيد ميلاد الدب القطبي إيدوكا السابع والعشرين باعطائه حلوى هلامية و فطيرة السلمون إذ يوازي عمر الدب حاليا عمر إنسان في عامة السبعين .