آثار الدمار ما تزال غالبة على الموصل بعد أشهر من استعادتها من داعش

دفع ظلم تنظيم داعش والمعارك في الموصل مئات آلاف من الأهالي إلى النزوح واللجوء إلى مخيماتٍ عانوا فيها ظروفاً قاسية قبل إعلان استعادة السيطرة على مدينتهم ورغم مرور 5 أشهر على استعادة السيطرة على المدينة إلا أنه لا يزال ملايين الأهالي يعانون الأمرّين لعبور النهر الذي يقطع الموصل من الشمال إلى الجنوب وروافده العديدة التي تتفرع في باقي أنحاء المحافظة وكان السكان يضطرون في فترة إلى التوجه إلى منطقة حمام العليل على بُعد 30 كليومتراً جنوباً أو حتى أبعد من ذلك إلى القيارة للتمكن من سلوك جسر عائم أقامته القوات الحكومية لتنقل قواتها خلال المعارك أما الآن وبفضل قرض من البنك الدولي والأمم المتحدة فقد جرت أعمال ترميم مؤقتة لجسرين بينما تجري الأشغال لترميم 3 جسور أخرى.