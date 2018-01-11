صباح العربية: كيف تكتشف حساسيتك؟

انتشرت في الأونة الاخيرة الكثير من الفحوصات التي تختبر أنواع الحساسية الخفية في الجسم التي تسببها أنواع من الاطعمة أبرزها حليب البقر والخميرة والبيض والقمح

وغالبا ما تكون عوارض تلك الحساسية الشعور بالانتفاخ، والإصابة بالإسهال أو الإمساك تترافق مع عوارض ذهنية وجسدية كتقلّب المزاج والتعب الدائم والاكتئاب والشراهة في تناول الطعام

لكن ما مدى دقة تلك الفحوصات وهل تجنب تلك الأطعمة يؤدى إلى اختفاء تلك العوارض تماما من الجسم؟