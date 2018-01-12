تصريحات مفترضة لترمب تثير عاصفة جديدة .. هذه المرة مع إفريقيا

تصريحات الرئيس الأميركي عن إفريقيا ... لم تكن المأمولة .. ولا المتوقعة على الإطلاق .. ما جعلها تشعل غضبا في القارة السمراء وحتى خارجها.

كان ترمب تساءل أمام مسؤوليين أميركيين في البيت الأبيض ..عن سبب قبول بلاده ..

مهاجرين من هاييتي ودول إفريقية واصفا إياها ب "الحثالة " .. على عكس أماكن مثل النرويج .. هذا وفق ما نقلته وسائل اعلام أميركية عن مصادر .

أمر يقول المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إنها ان صح فهو "صادم ومعيب وعنصري "

منظمة الاتحاد الإفريقي أيضا من جهتها .. أعربت عن قلقها من الأمر .. .. قائلة إن الولايات المتحدة لاتزال بنظر العالم نموذجا جيدا .. لأمة تقوم على التنوع

هذا فيما قال اليسناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.. وهو من منتقدي ترامب الدائمين .. إن كلام ترمب عنصرية فجة...

قلق وغضب .. بديا واضحين أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي دول إفريقية عدة ..

الجهات الرسمية في إفريقيا .. التزمت في غالبها الصمت

صمت يعتقد أن مرده خوف من تعريض المساعدات الأميركية لدول القارة للخطر .. أو نأي بالنفس عن حرب تصريحات .. لا يمكن التنبوء بمالاتها.