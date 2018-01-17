تصاعد الخلاف السياسي حول الانتخابات والتحالفات في العراق

أشهُرٌ قليلة ٌ تفصلُ العراقيين عن صناديقِ الاقتراع إذا لم تؤجَّلْ الانتخاباتُ في وقتٍ تعلو أصواتٌ مطالبة بسَنّ ِ البرلمان قانونا ً يمنعُ الخطاباتِ الطائفية َ والتحريضية َ التي تهدّدُ الوضع َ الأمني.

كما يرى مراقبون أنّ عودة َ الانفجارات بقوةٍ إلى الساحة ِ العراقية قد تكون ورقة ً في أيدي خصوم ِ العبادي خلال المرحلةِ المقبلة التي من المنتظر أن تشهدَ المزيدَ من الصراع ِ السياسي.