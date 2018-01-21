الطاقة البديلة ما قبل التاريخ

كانت الشمس والهواء والمياه وحتى الكائنات الحية، مصدر الطاقة الأساسية التي استغلتها شعوب ما قبل التاريخ لكل احتياجاتها من التدفئة إلى الحروب.

أول من استخدم الطاقة الشمسية على نطاق واسع كانوا الفراعنة… بنوا بيوتهم بطريقة تجمع بها حرارة الشمس في النهار وتفرزها في الليل

الأوروبيون في القرن الثاني ما قبل الميلاد طوروا الناعور مستخدمين طاقة المياه لطحن القمح.

في القرن الثالث ما قبل الميلاد حول الإغريقيون الشمس إلى سلاح دمار.

يرجح مؤرخون أنهم استخدموا دروعا معدنية كمرايا لتركز فيها أشعة الشمس ثم عكسها تجاه سفن العدو المتقدمة لحرقها.

الحيوانات هي الأخرى قامت بدور مهم في توليد الطاقة.. حدث هذا في الألف الثامن قبل الميلاد حين بدأ الإنسان بترويض الحيوانات البرية ليتسخدمها في الزراعة والحصاد بأوقات قياسية.