صباح العربية: مواجهة صعبة في ذا فويس كيدز

شَهِدت المواجهةُ الثانيةُ من برنامجِ ذا فويس كيدز مواقفَ شديدةَ الإرتباكِ للمدربين أمامَ المواهبِ الصغيرةِ الكبيرة وذلك نتيجة تألق هؤلاء على خشبة المسرح من ما عَقّدَ مهمتهِم ...

فبرغم صعوبة الأغاني التي اختارها المدربون استطاع المشتركون تقديمَ عرضٍ محترفٍ ومكتملِ الشروطِ المسرحية الغنائية