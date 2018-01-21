ما هي الطاقة البديلة التي تستطيع مد العالم بأكمله باحتياجاته الكهربائية؟

تسمى بديلة لكنها أساسية لعجلة الحياة والانتاج.

إنها الطاقة البديلة.. البديلة للطاقة الرئيسية التي يعتمد عليها العالم .

حاليا معظم الطاقة التي ننتجها تأتي من الوقود الأحفوري.. مصيره النفاد وتلويثه للبيئة لا جدل فيه .

لكن الطاقة البديلة موجودة في العناصر الطبيعية حولنا وتملأ محيطنا بطاقة متجددة لا تنضب.

الطاقة الشمسية على سبيل المثال, والرياح الطاقة المنتجة من مساقط المياه ومن المد والجزر وغيرها تعمل من حولنا دون توقف وتمنحنا كميات ضخمة من الطاقة .

خمسة وعشرون في المئة من كهرباء العالم ستأتي من مصادر بديلة هذا العام.

وبحلول عشرين ثلاثين ستصل النسبة الى 36% .

ستسهم بنمو اقتصادي عالمي بنحو تريليون وثلاث مئة مليار دولار.

ومن المتوقع ان تصبح الطاقة الشمسية مصدر طاقة العالم الرئيسي بحلول العام .2020

ميزتها انها تتواجد في كافة أنحاء العالم وبشكل دائم وهي مجدية اقتصاديا للمستهلك الذي يستطيع خفض فاتورة كهربائه بتسعين في المئة في بعض الحالات وأحيانا قد يمحو الفاتورة بأكملها.

توربينة واحدة تستطيع مد 1400 منزل باحتياجاته واستغلال الشمس بالطريقة المثالية لساعة واحدة فقط قد يمد العالم باحتياجاته لمدة عام.