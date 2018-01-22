أحلام ترد عبر تفاعلكم على شائعة منع أغانيها في السعودية

الاذاعات السعودية ممنوعة من بث أغنيات الفنانة الإماراتية أحلام بل وحتى من استضافتها ..

خبر زعم أحد الصحافيين السعوديين أنه صحيح ونشره على تويتر..

ليرد عليه رئيس القسم الفني بجريدة الشرق الاوسط السعودية، عبد الله مخارش على تويتر نافيا الخبر جملة وتفصيلا .

ويدفع الصحفي إلى نفي الخبر في تغريدة منفصلة عبر حسابه متمنيا التوفيق للفنانة احلام.

لترد أحلام على الصحفي أنها لن تتركه هذه المرة ، وستحول القضية إلى قضية رأي عام وسترفع قضية تشهير بالعلن ضده.ومتسائلة : "لماذا أُمنع، انا ابنة زايد، انا ابنة الامارات وابنة السعودية، وأحلام تملك أكبر قاعدة جماهيرية في السعودية شئت أم أبيت، هالخبر من اللي عطاك اياه؟!".

الفنانة الاماراتية احلام ضيفة تفاعلكم مع سارة دندراوي