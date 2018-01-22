صباح العربية: "الطب البديل هو داعش"

نسمع عن اتجاهات علاجية جديدة مثل الطب المكمل والطب البديل من خلال الطرق التشخيصية والعلاجية التي تساعد مع الطب التقليدي في علاج بعض الحالات ، مثل العلاج باستخدام الروائح المختلفة والأعشاب

بالإضافة للعديد من وسائل الطب المكمل التي لم تدرج في نظم التعليم الطبي، ولم يتبنها الوسط الطبي لاعتبارات ثقافية ، اجتماعية ، علمية ، ومادية .

فما هي هذه الاتجاهات وماهي فوائدها وأضرارها وما مدى نجاعتها؟