صباح العربية: مخرج "آخر رجال حلب": اقتربنا من الترشح

"آخر الرجال في حلب" الفيلم العربي الوحيد الذي اخترق لائحة ترشيحات الأوسكار لهذا العام

الفيلم السوري لفراس فياض تم ترشيحه لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل وثائقي ويروي الفيلم قصص الحرب في سوريا من خلال عمال الإنقاذ العاملين في الدفاع المدني ، أو من يعرفون بـ "الخوذ البيضاء" في حلب المحاصرة، و نال الفيلم عددا من الجوائز السينمائية، أبرزها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان ساندانس الاميركي