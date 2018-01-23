تفاعلكم: هل ستوقف أبل إنتاج آيفون اكس

تفكر شركة أبل الأميركية جديا بالاستغناء عن هاتف آيفون إكس في غضون عام فقط من بيعه..

فحسب تسريب من الشركة نقله موقع apple insider تسير مبيعات الهاتف الجديد على عكس توقعاتها لا سيما في الصين التي تشكل أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، كما أن الإقبال على شراء الهاتف عالميا أقل من المتوقع الأمر الذي قد يدفع الشركة لوقف تصنيع آيفون إكس مع حلول الصيف القادم.. رغم استعدادها لشحن حوالي ثمانية عشر مليون جهاز لزبائنها في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري،

خطوة أبل الجديدة جاءت بعد اتهامات لها بتعمد إبطاء بطاريات هواتف آيفون القديمة من خلال تحديثات البرامج..