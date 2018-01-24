السكر يدمر الأوعية

أظهرت دراسة دنماركية حديثة ان الإستهلاك المفرط للسكر يؤثر سلبا على الأوعية و الدورة الدموية اذ يمكن ان يؤدي إلى انسدادها وبالتالي حدوث اضطراب في عمل الأعضاء الداخلية .. ووجدت الدراسة أن الرجال الذين يستهلكون 225 جراما من السكر يوما لمدة اسبوعين على مدى التجربة انخفض امداد الدم إلى أطرافهم بنسبة 17 % ..

ضريح الحب يقلص زواره

لطالما شكل معلم تاج محل تحفة هندسية بجماله وعظمة بنائه .. الضريح المشيد باسم الحب مهدد بفقدان الزخم السياحي بسبب أعمال الترميم المستمرة منذ سنوات من دون نهاية قريبة في الأفق إذ قررت السلطات تقليص عدد الزائرين بسبب أعمال الترميم إلى 70 الف زائر يوميا ..

حافلات ذاتية القيادة في السويد

على مشارف ستوكهولم، دخلت أول خدمة من الحافلات ذاتية القيادة على الطرق العامة من خلال مشروع "الطيار الآلي"، قبل إطلاقها رسميا في 24 من الشهر الجاري.

ولمدة ستة أشهر سيختار الركاب هذه الحافلة المبرمجة مسبقا لتسير مسافة كيلومتر ونصف 1.5 كم بسرعة منخفضة تبلغ 20 كيلو مترا في الساعة..