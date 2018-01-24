صباح العربية: تطريز بالنحاس

نسرين ونرمين أبو ديل، شقيقتان اردنيتان أسستا "مجموعة نقش"، وهي مجموعة من الأثاث والاكسسورات المنزلية المستوحاة من لغة التطريز لكن باسلوب حديث

تلك القطع صنعت بدقة كبيرة تعكس في مجملها مظهرا واحساسا شرقيا باسلوب حديث مناسب لمتطلبات الحياة العصرية

وقد شاركت نسرين ونرمين في العديد من المعارض الفنية مثل مهرجان أرابيسك للفنون العربية في واشنطن، ومعرض أيام التصميم بدبي

