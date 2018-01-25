صباح العربية: روبوت يجري عمليات العظام في دبي

في خطوة جديدة في عالم الطب في الشرق الأوسط تم إجراء أولى عمليتي جراحة للعظام بمساعدة الروبوت باستخدام نظام جراحة مبتكر NAVIO

ويقدم نظام الجراحة الجديد الذي يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حلولا متطورة تساعد الجراحين على إجراء عمليات استبدال جزئية أو كلية دقيقة جداً للركبة ويساعد الأطباء على التخطيط بشكل دقيق للجراحة أثناء العملية وبالتالي الحد من مخاطر الأخطاء أثناء الجراحة وتقليل الوقت الذي يحتاجه المريض للتعافي