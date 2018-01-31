المقاطعة والشجارات أهم سمات مؤتمر سوتشي حول الأزمة السورية

اختتم مؤتمر السلام السوري في روسيا أعماله ببيان يدعو لإجراء انتخابات ديمقراطية لكنه تجاهل المطالب الرئيسية للمعارضة بعد يوم خيم عليه شجار بين المندوبين ومقاطعة كلمة وزير الخارجية الروسي.

من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا الذي حضر مؤتمر سوتشي في تصريح للصحفيين في نيويورك عبر الهاتف إن اللجنة الدستورية التي اتفق عليها في سوتشي "ستصبح واقعا في جنيف" وأنه سيحدد معايير اختيار أعضاء اللجنة الدستورية ويبلغ عددهم نحو خمسين شخصا من الحكومة والمعارضة وجماعات مستقلة.