رغد صدام حسين تتحدث للعربية الليلة

نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى أسماء ستين شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث الذي كان يرأسه صدام حسين. ولم يرد في القائمة اسم أبي بكر البغدادي زعيم داعش.

وفي قائمة الأسماء يظهر خصوصا اسم ابنة صدام حسين، رغد، التي تعيش حاليا في الأردن...جميع الاسماء في اللائحة تلك الأسماء تعود لعراقيين، ما عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين "للمشاركة في الأنشطة الإرهابية" في العراق