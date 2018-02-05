صباح العربية: الفراغ يشجع "الهوس بالمشاهير"

ظاهرة ليست بالحديثة ولها تاريخ عبر الزمن..فالحب المفرط للمشاهير وتقليدهم ومتابعة أدق تفاصيل حياتهم في كل مكان، لاسيما مع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي جعل الأمرأشبه بالحالة النفسية التي تحتاج إلى النظر والعلاج

فمتى يصبح هذا الإعجاب مبالغ فيه وإدمان أشبه بالمرض؟ ماهي الاسباب التي تجعل بعض الاشخاص تتمحور حياتهم حول هؤلاء المشاهير وكيف يمكن التعامل مع هذا الموضوع؟