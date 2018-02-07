الدب الذهبي ضد التحرش أيضا

سيسلّط مهرجان برلين السينمائي الضوء في دورته الثامنة والستين على ظاهرة التحرش الجنسي في قطاع السينما، بحسب مدير المهرجان الذي كشف أنه استبعد هذه السنة من المنافسة أفلاما اتُهم مخرجوها أو ممثلون فيها أو أحد أعضاء طاقمها بالتحرش الجنسي، رافضا الكشف عن أسماء هذه الأعمال، وتنطلق أعمال المهرجان في الخامس عشر من فبراير، وحتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري بتسليم جائزة الدب الذهبي

أسوأ المدن ازدحاما بالسيارات

تصدرت مدينة لوس انجليس قائمة المدن التي شهدت أسوأ زحمات سير في العالم سنة 2017 تليها موسكو ونيويورك بالتساوي، على ما أظهرت دراسة نشرت نتائجها شركة متخصصة،ووفقا للدراسة فقد أمضى سكان لوس انجليس مئة وساعتين العام الماضي في الازدحامات المرورية في مقابل 91 ساعة لسكان موسكو بالتساوي مع نيويورك.

"درِفت" الموصل

في العراق شارك هواة رياضة المحركات في الموصل في مسابقة لعروض "الدرِفت" عملوا خلالها على إبراز مهاراتهم في التحكم بالسيارات، المشاركون طالبوا وزارة الشباب و الرياضة بإنشاء و توفير ساحة بسيطة لهم من أجل ممارسة رياضتهم المفضلة.