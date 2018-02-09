الجيش المصري يعزل سيناء ويستهدف المسلحين

برا وبحرا وجوا عملية عسكرية مصرية في مواجهة المسلحين المتشددين

القوات المصرية نقلت المواجهة مع المجموعات المسلحة إلى مواقعهم في مختلف مناطق تواجدهم

عملية القوات المسلحة المصرية تغطي مناطق سيناء والعريش ودلتا النيل وصولا إلى الحدود الغربية مع ليبيا في الوادي الجديد والواحات

القوات الجوية نفذت غارات على مواقع ومخازن أسلحة وذخائر شمال ووسط سيناء

كما تقوم عناصر من القوات البحرية بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية.

وتشدد قوات حرس الحدود والشرطة المدنية إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية وكذا تشديد إجراءات التأمين للمجرى الملاحي.

مراسلة العربية - الحدث نقلت عن مصادر في القاهرة أن الأجهزة الأمنية حددت أماكن تجمعات للمتشددين بالإضافة إلى مخازن أسلحة ونقاط انطلاق

ساعة الصفر لانطلاق العملية حددت بناء على المعلومات الأمنية والتي نقلت تفاصيل كاملة عن تخطيط المتشددين لتنفيذ عمليات في مناطق عدة من مصر