المرأة السعودية تفاجئ جمهور الإمبراطور

بعد مشاركاتٍ صوتيةٍ وأخرى عبرَ دائرة ِ اتصال ِ فيديو يدشّنُ المسرحُ السعودي مرحلة ً جديدة..

فللمرّةِ الأولى تشاركُ امرأة ٌ سعودية ٌ في عملٍ مسرحي من خلال ِ مسرحيةِ الإمبراطور التي تقدَّمُ فوق خشبةِ مسرح ِ جامعةِ دار العلوم في الرياض وبحضور ٍ مختلط..

الاستعداداتُ على قدم ٍ وساق لهذا العرض الذي يقدَّمُ في الرياض للمرةِ الأولى يومي الجمعة والسبت بعد أن عرضَ في جدة.. ومن المتوقع أن تلاقيَ المسرحية ُ ترحيبا واسعا وتمنح َ المسرحيين مجالا أوسعَ للإبداع.

حياة ُ الإمبراطور إحدى القصص التي انتجتها والت ديزني (كاسكو) الإمبراطور الأناني الذي يعاني من تدخل ِ مساعدتِه العجوز في الحكم ِ حتى أصدرَ قرارا ً يغضبُها ليبدأ َ تسلسلُ الأحداث