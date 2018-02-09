جنى.. طفلة تهدد إسرائيل

في هذا الجوِ الربيعي تخرج جنى كايِ طفلةٍ برفقة امِها بحثا عن ازهارٍ برية ، لكن بعكس اطفالِ العالم ، ما تعثرُ عليه جنى بقايا ذخيرةٍ ورصاص خلفَه الاحتلال ، تجمعُها الطفلةُ و تعود بها الى بيتها لتعلقَها هنا كجزءٍ من نشاطٍ اعلامي دأبت على ممارستِه

تجيد هذه الطفلة التحدث بالغتين الانجليزية و العربية ، وقد وظفت فصاحتَها لعرض ما تواجه و اهلُها من انتهاكات يومية ، و بفضل اسلوبها البسيط ، تمكنت الطفلةُ من جمع مئاتِ الافِ المتابعين حول العالم ، ولانها تمتلك هذا التاثير ، فان وزارة الشؤون الاستراتيجية في اسرائيل و حسب القناة الثانية الاسرائيلية اعتبرتها خطرا امنيا قادما ، بعد ابنةِ خالتِها عهد التميمي ، التي تمكنت هي الاخرى من لفتِ انظارِ العالم لما يجري في فلسطين ، وتدعي اسرائيل ان اهالي هؤلاء الاطفال هم من يحرضونهم و يدربونهم

بعد عهد ، ها هي الطفلةُ جنى تلفت الانظار ، في بيتها عددٌ من الزائرين ، و صحافيون يحاولون تقصي قصةَ هذه الطفلة وكيف صارت تعتبر خطرا على مستقبل دولة

يبدو ان اسرائيلَ قد وصلت الى مرحلةٍ صارت تخشى فيها من ضحاياها ، و قدرتِهم على ايصالِ صوتِهم للعالم ، مثلما تفعل جنى و اقرانُها من الاطفالِ الفلسطينيين