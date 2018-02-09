حزب الله يتسلل عبر الشوف اللبناني

شبكة الاتصالات الخاصة بميليشيات حزب الله تعود إلى الواجهة اللبنانية

بلدة الرميلة شمال مدينة صيدا استفاقت منذ أيام على تمديدات لحزب الله بين بيوت البلدة وفي طرقاتها من دون علم البلدية

أهالي الرميلة تحدثوا عن قيام فريق تقني من حزب الله بمد شبكة الاتصالات

حيث يمدد عناصر من حزب الله مواسير خاصة إلى جانب تمديدات لوزارة الطاقة والمياه

مواقع إعلامية لبنانية تحدثت عن اتصال ورد إلى المجلس البلدي في الرميلة من أحد قياديي حزب الله نبه فيه من التعرض لتمديد الكابلات

شبكة اتصالات حزب الله في الأراضي اللبنانية كانت في السابق تغطي مناطق سيطرة حزب الله وتصل فيما بينها

ولكن منذ عام ألفين وستة ربط حزب الله معظم المناطق اللبنانية بشبكته السرية ليصل إلى ادخال هذه الشبكة في أحياء مناطق ليست محسوبة عليه

عام ألفين وثمانية حكومة فؤاد السنيورة طالبت بوقف هذه الشبكة العسكرية بسبب عدم شرعيتها وتعريضها حياة المدنيين للخطر في أي حرب مع إسرائيل

حزب الله رد يومها بالهجوم على العاصمة بيروت ومناطق أخرى في السابع من أيار مايو ألفين وسبعة