أزياء المحتشمات في بلاد العم سام

قدمت المصممة الاندونيسية فيفي زبيدي أول عرض أزياء منفرد لها في نيويورك مع مجموعة تصميمات اقتصرت على العباءات آملة أن تستفيد من سوق الملابس المحتشمة التي تشهد ازدهارا ،وتهدف من عرضها التأكيد على أن الملابس المحتشمة ليست مملة كما يشاع.



أطول فندق في العالم

افتتح في دبي الساعية دوما لتحطيم الأرقام القياسية أطول فندق في العالم بارتفاع 356 مترا، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للإمارة، ويقع فندق "جيفورا" على شارع الشيخ زايد الحيوي و يتألف من 75 طابقا، وتحتضن دبي مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم بارتفاع 828 مترا.



عيد الحب انفراجة للعاطلين

بات عيد الحب طاقة فرج للعاطلين عن العمل في كولومبيا، حيث يمثل لهم مناسبة لتحقيق ايرادات بفضل العمل مع منتجي الزهور الذين تزدهر أنشطتهم في هذه الفترة، فكولومبيا تعد ثاني أكبر مصدرعالمي للزهور بعد هولندا خصوصا للولايات المتحدة الأميركية.