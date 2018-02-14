مصرف الحب

رأت قصيدة الحب الأطول في العالم النور في 1844 في بانسكا شتيفنيتسا السلوفاكية وتشتمل على 2900 سطر، وتخطط هذه المدينة المشيدة في القرون الوسطى حاليا لأن تصبح قبلة للعشاق من العالم أجمع بفضل "مصرف الحب" الذي أنشأته لتخزين قصص عشقهم، المصرف يحتوي على 100 الف علبة لتخليد قصص الحب ويهدف إلى وضع المدينة على قائمة المدن الرومانسية كباريس و فيرونا.



تلوث مع بداية العام القمري

حذرت وزارة حماية البيئة في الصين من أن بعض مناطق البلاد ستشهد تلوثا كبيرا بسبب الألعاب النارية وسوء الأحوال الجوية خلال فترة احتفالات العام القمري الجديد رغم حظر استخدام تلك الألعاب في أكثر من 400 مدينة صينية.

ويمثل بدء العام القمري، أو العام الصيني الجديد الذي يبدأ في منتصف فبراير، أهم عطلة في الصين إذ تحتفي العائلات والأفراد على مدى عدة ليال بإطلاق الألعاب النارية.



من مهاجر إلى قائمة ميشلان

على الرغم من أنه بدأ حياته في أوروبا مهاجرا تلقفته شوارع باريس ،فقد حقق الطاهي اللبناني ألان الجعم نجاحا مذهلا لدرجة أن مطعمه الذي يحمل اسمه في قلب باريس سُجل في قائمة ميشلان لأفضل المطاعم أوائل الشهر الجاري، ويخلط الآن في أطباقة بين النكهات الشرقية و الغربية معا ، ويدفع زبائن المطعم ما بين 60 و100 يورو ثمنا لوجبتهم .