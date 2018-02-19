أكبر بيت زجاجي في العالم

بعد أن كان الصدأ يملأ المكان تستعد لندن لإعادة افتتاح أكبر بيت زجاجي للنباتات في العالم قريبا امام الزوار، وهو معلم ضخم يعود إلى العصر الفيكتوري خضع لأعمال تجديد واسعة بهدف تسليط الضوء على بعض من أكثر الأجناس النباتية ندرة على الكوكب.

مقاتلو الشاولين الأسطوريون في دبي

يقدم "مقاتلو شاولين" الأسطوريون أبطال الكونغ فو عرضهم الأول على الإطلاق في منطقة الخليج العربي في دبي أوبرا من السابع و العشرين من الشهر الجاري حتى 3 مارس، العمل إنتاج مسرحي يضم حركات ورقصات و فنون قتال خطرة ،وعلى مدى الستة عشر عاماً الماضية، أصبح عرض "مقاتلو شاولين" ظاهرة عالمية سحرت الجماهير في مختلف أنحاء العالم بعروضها المليئة بالإثارة والإتقان على استخدام 18 نوعاً مختلفاً من الأسلحة التقليدية الخطرة .

مشردو عاصمة الأنوار

تعهّد إيمانويل ماكرون لدى تسلّمه مقاليد الرئاسة بحلّ مشكلة المشرّدين في الشوارع بحلول نهاية العام 2017، لكن بعد بضعة أشهر، أظهر تعداد هو الأوّل من نوعه في باريس أنّ هذا الهدف لا يزال بعيد المنال ،فالجمعيات التي تعنى بشؤون المشردين تقدر عددهم في باريس ب 3 الاف مشرد.