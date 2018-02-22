صباح العربية: احذروا .. الشيشة تنفخ البطن

كثير منا يعاني من مشكلة انتفاخ البطن، والتي تسبب ازعاجا كبيرا وهي غالبا ما تكون نتيجة غازات ناتجة عن عسر هضم الطعام او الأكل بسرعة او تناول اطعمة معينة مثل البقوليات وبعض أنواع الخضار

وقد تستمر الحالة لفترة بسيطة لكن إذا استمرت المشكلة لفترة طويلة قد يكون الانتفاخ نتيجة مرض خطر يستدعي العلاج السريع

فما هي أبرز أسباب انتفاخ البطن ، وكيف يمكن التخلص منها؟