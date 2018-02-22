صباح العربية: لبنانية في الجنادرية: هلا بالعيال!

ليلى مراد لبنانية تعيش في مدينة الرياض وتشارك حياتها الشخصية عبر قناتها على يوتيوب التي استقطبت أكثر من مليون مشترك وإجمالي مشاهدات بلغت 60 مليونا

. تناقش ليلى موضوعات عدة في قناتها أبرزها عن سفرها لمدن مختلفة وتجربتها فيها وعن اللياقة التي تفيد فيها المشاهدين بنصائح حول الموضوع بطريقة خفيفة، زيارتها العام الماضي لمهرجان الجنادرية لاقت اهتماما كبيرا على المواقع وفتحت لها العديد من الابواب