الصدر ـ الشيوعي.. تحالف عابر للطائفية؟

يرى مراقبون بان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يمتلك واحدة من أكثر القوائم الانتخابية اثارة للجدل وذلك بعد

ان حسم أمره بالتحالف مع تيارات لم تشارك سابقاً في الانتخابات الماضية، باستثناء الحزب الشيوعي، تحالف وصفه البعض بأنه أربك الائتلافات المدنية خصوصا بعد خروج الحزب الشيوعي عن حليفه "تحالف القوى المدنية الديمقراطي"، ما ادى الى تفكك الأخير واستبداله بـ "التحالف المدني الديمقراطي" الذي يضم 4 تيارات