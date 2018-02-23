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مؤتمر ميونخ و"حصار إيران"

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من اهم ما بُحث في الاسبوع الفائت في ميونخ هو ما دار في كواليس المؤتمر من لقاءات ثنائية وثلاثية بين مسؤولين وخبراء من دول ومنظمات شتي، وفي هذا الاطار اجرت
ثلاث دول أوروبية، هي بريطانيا وفرنسا والمانيا، مشاورات مع الولايات المتحدة من ناحية، ومع ايران من ناحية ثانية، من اجل جلب ايران إلى طاولةِ المفاوضات لعالجة إشكاليات تداخلاتها في المنطقة

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