الطبيب الفارس

في مشهد قد يوحي بأنه من فيلم حول القرن التاسع عشر لكنه واقع في شمال إيطاليا حيث يزور الطبيب روبرتو أنفوسو مرضاه على ظهر حصان منذ عشر سنوات قام خلال الثلاث سنوات الاولى منها بألف زيارة ، الطبيب البالغ من العمر 63 عاما يقطع من 80 الى 100 كيلو متر أسبوعيا على ظهر الحصان في مهمته المستمرة صيفا و شتاءا.

" ملكة جمال الجامبو "

أقيمت في تايلاند مسابقة لملكات الجمال البدينات، " ملكة جمال الجامبو " بمشاركة كل امرأة يزيد وزنها على 80 كيلوجرامًا، وانتُخبت ملكة الجامبو من وسط مجموعة من أكثر النساء بدانة في تايلاند خلال مشاركتهن فى المسابقة ، وذلك خلال التصفيات النهائية التى جرت في بانكوك، و التي تقيم هذه المسابقة سنويًّا، وتاخد لجنة التحكيم في عين الاعتبار ليس فقط الوزن ولكن أيضا الشخصية والفساتين والثقة.

البحث عن "الرجل الحقيقي"

شارك أكثر من ألف شاب فى مدينة مينسك عاصمة روسيا البيضاء، فى سباق مثير تحت عنوان "الرجل الحقيقي" احتفالا بـ"يوم الدفاع عن الوطن"،وكان على المشاركين عدم ارتداء ملابس بالجزء العلوى من الجسد، حسب ما ينص عليه قانون السباق، فى ظل انخفاض درجات الحرارة لحوالى 10 تحت الصفر.