

سيبيريا تربك أوروبا

تساقطت ثلوج كثيفة على العاصمة الإيطالية روما، اليوم ما تسبب في إغلاق عدد من مدارس المدينة ، وتجتاح موجة من الطقس البارد، القادم من سيبيريا، أجزاء من أوروبا، ومن المتوقع أن تستمر لأكثر من عدة أيام، وحاول بعض السكان الاستفادة القصوى من هذه الأجواء، حيث لعبوا بكرات ثلجية مع أطفالهم.

متحف الدبابات

يعرض متحف الدبابات الملكي، الذي افتتحه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضمن احتفالات مئوية الثورة العربية الكبرى، أكثر من 100 دبابة ومركبة عسكرية استخدمت في حروب المملكة، تروي التاريخ العسكري للمملكة الأردنية، وينتقي المتحف آليات عسكرية ويجددها منذ ما يقرب من عشر سنوات.

العارضات الـ "درونز"

حلت الطائرات بدون طيار(درونز) محل عارضات الازياء في مجموعة "دولتشي أند غابانا" الإيطالية في طريقة مبتكرة لعرض حقائب اليد لشتاء وخريف 2018 ،وتأخر العرض المقام ضمن أسبوع الموضة بمدينة ميلانو الإيطالية، أكثر من 45 دقيقة ليتأكد القائمون من إغلاق الحضور لشبكة (واي فاي) على هواتفهم، كي لا يؤثر ذلك على عمل الطائرات

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