صباح العربية : شيرين عبد الوهاب إلى السجن

قضت محكمة ُجنح المقطم بحبس الفنانة شيرين عبدالوهاب ستةَ أشهرٍ الإلتزام بكفالة مالية قدرُها خمسةُ آلافِ جنيه مصري كي يكون الحكمُ مع وقفِ التنفيذ ..وذلك بعد إدانتِها بتهمة الإساءةِ لمصرَ في القضيةِ المعروفة اعلاميا ب" تصريحات البلهارسيا".

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