التزلج على القنوات المائية المتجمدة

تجمدت قنواة المياه في العاصمة الهولندية أمستردام بسبب تراجع درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصغر نتيجة موجة البرد القادمة من الشمال والتي تضرب أوروبا هذه الأيام مما دفع السكان المحليين هناك لتحويل هذه الممرات المائية المتجمدة إلى حلبة تزلج مفتوحة أمام الجميع .

كلاب الكرات

للعام الثالث على التوالي، خطفت "كلاب الكرات" الأنظار في بطولة البرازيل المفتوحة للتنس خلال مباراة استعراضية في البطولة في مدينة ساو باولو، والكلاب الستة هي كلاب ضالة تبحث عن مأوي، ويأتي استخدامها في التقاط الكرات ضمن جهود للترويج لتبني الكلاب الضالة بأسلوب شيق.

شاب في الثمانين

للوهلة الأولى يتصور من يشاهد المُسن المصري صبحي محمد، وهو يرفع الأثقال في صالة للألعاب الرياضية بالقاهرة، أنه رجل في منتصف العمر، لكن الرجل الذي يتحدى الزمن أكمل عامه الثمانين الشهر الماضي ، ويحرص الرجل على تمرين عضلاته ليحافظ على لياقته البدينة قوية على مر السنين من خلال تناول طعام صحي والمواظبة على التمرينات الرياضية.