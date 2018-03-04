صباح العربية : يا ليلي .. أغنية الـ 200 مليون مشاهدة في تونس آخر تحديث: الأحد 16 جمادي الثاني 1439 هـ - 04 مارس 2018 KSA 10:44 - GMT 07:44 تارخ النشر: الأحد 16 جمادي الثاني 1439 هـ - 04 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك صباح العربية : يا ليلي .. أغنية الـ 200 مليون مشاهدة في تونس PDF اطبع حجم الخط أول أغنية تونسية تتخطى حاجز الـ 200 مليون مشاهدة على اليوتيوب وكذلك أول أغنية راب عربية تحقق هذا الرقم..