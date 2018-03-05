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صباح العربية : السودان .. مهرجان سباحة لحماية "النيل"

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"عشان نخلي النيل أمان" .. عنوان للنسخة الثالثة من مهرجان عبور النيل الذي درجت السفارة الهولندية، بالخرطوم على تنظيمه بالتضامن مع الجهات الرسمية المختصة،
وقد شارك في المهرجان مائة سباح من السودان ودول أوروبية مختلفة حيث تجري مسابقة لعبور النيل ذهابا وإيابا. ويهدف المهرجان لزيادة الوعي بمكافحة الغرق وأهمية تعليم السباحة

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