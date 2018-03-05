صباح العربية: كواليس الأوسكار مباشرة مع مراسل العربية من لوس أنجلوس آخر تحديث: الاثنين 17 جمادي الثاني 1439 هـ - 05 مارس 2018 KSA 11:47 - GMT 08:47 تارخ النشر: الاثنين 17 جمادي الثاني 1439 هـ - 05 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك صباح العربية: كواليس الأوسكار مباشرة مع مراسل العربية من لوس أنجلوس PDF اطبع حجم الخط تغطية خاصة لنتائج الأوسكار التي أعلنت صباح اليوم، ومعنا من لوس آنجلوس مراسل العربية رافي بوغوصيان