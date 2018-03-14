صباح العربية: رحيل عبقري العصر ستيفن هوكينغ

رحل اليوم عالم الفيزياء العبقري البريطاني ستيفن هوكينغ عن عمر 76 عاما والذي عرف بعلومه حول الثقوب السوداء والكون ..كتب العديد من الكتب العلمية منها A Brief History of Time

ستيفن عالم فيزياء نظرية، ولد في مدينة اكسفورد في عام 1942 وبذكاء خارق في علوم الكون والمفاهيم الفيزيائية المعقدة

لامس الجميع عبر قصته الانسانية بعد اكتشافه في عمر ال22 عن اصابته بمرض نادر "التصلب الجانبي" الذي شل حركته بالكامل واقعده الكرسي مع توقع الاطباء من عدم عيشه لأكثر من سنتين