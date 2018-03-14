صباح العربية: هذه بداية كاظم الساهر وبعدها الشهرة

من العراق إلى الكويت ومنها إلى الأردن فالبنان،باتت أغاني كاظم الساهرعلى كل لسان، أحب الجمهور موضوعات أغنياته وذاك الشجن الساكن في اعماق الأغنية العراقية ..

اغنية (عبرت الشط على مودك) كانت بمثابة العنوان لرحلة هذا الفنان والذي حقق شهرة واسعة لجدية اختيارته من القصائد الأصيلة ومن الغناء الشعبي.الزميل جميل ضاهر يأخذنا إلى عالم أغنية (عبرت الشط