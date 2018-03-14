صباح العربية : هل يضع تامر حسني أحمر شفاه؟

تلتقط صورة ثم تمحوها.. تعيد المحاولة ثانية لكنها تلقى نفس المصير..!

الاضاءة ,الخلفية وزاوية التقاط الصورة من الامور الهامة اثناء التصوير..لكن قد يكون العامل الاهم هو الماكياج,

خصوصا في الوقت الذي تزخر فيه مواقع التواصل الاجتماعي بملايين الصور والتي يتنوع فيها مابين الخفيف اليومي وماكياج السهرة القوي.

وتحظى تفاصيل هذه الصور باهتمام كبير لملاحظة تفاصيلها وطريقة التطبيق..

فما هي اساسيات عمل ماكياج الصور؟