تعلمي ماكياج النجمات الهنديات

تتميز الفنانات الهنديات بجمالهن وبشرتهن السمراء وبالشعر الاسود الكثيف.. والملاحظ في مكياج جميلات الهند اعتمادهن على اللون الاحمر في معظم المناسبات,

إذ يعتبر الاحمر اللون المفضل لهن سواءً كان احمر الشفاه او حتى في ظلال العيون.

ايضا تفضل الكثيرات منهن وضع الكحل الاسود خصوصا داخل العين ليعطي نظرة عميقة ودافئة اكثر خصوصا أنه مناسب لصاحبات العيون الغامقة والواسعة.