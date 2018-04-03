صباح العربية: شرب 3 أكواب قهوة يومياً يطيل العمر

من القهوة العربية الى التركية وصولا الى الاسبريسو واللاتيه وغيرها من الأنواع، كثُرت الخِيارات لمحبي القهوة منهم من بقي وفيا للاختيارالأول فيما سار البعض الآخر إلى التجديد والتغيير

فما الفرق بين مختلف هذه الأنواع من حيث الخصائص وما الخِيار الذي يرضي ذوقنا ويناسب وضعنا الصحي؟