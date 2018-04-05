صباح العربية: مخرج "المحقق كونان"... الأنيمي السعودي سيكون عالمياً

أفلام "المحقق كونان" و"غودزيلا:أرض الوحوش" أعمال عرف بها المخرج الياباني العالمي كوبون شيزونو..من الأسماء العريقة في عالم صناعة الأفلام السينمائية في اليابان اثبت من خلالها تميزه الاخراجي في عالم الخيال العلمي والغموض

مؤخرا تم الكشف عن التعاون الجديد للمخرج شيزونو لانتاج أول فيلم سعودي انمي سيطلق في عام

2020 للسيناريست "توميوكا" كاتب الأعمال الشهيرة كـ "بوكيمون" و"يوغي يو"