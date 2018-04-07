النظام يقصف المدنيين في دوما لإجبار "جيش الإسلام" على المغادرة

يتواصل القصف الجوي والصاروخي المكثف على مناطق متفرقة من مدينة دوما التي تعد آخر منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام في الغوطة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل ستة و خمسين شخصا بينهم أطفال في المدينة خلال القصف.. هذا وقالت وسائل إعلام النظام إن قوات النظام اقتحمت مزارع دوما من جهة مسرابا.. الامر الذي نفاه فصيل جيش الإسلام، مشيرا إلى أنه لم يقصف أي أحياء ٍ سكنية في دمشق.