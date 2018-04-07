تطورات مذهلة.. طفلة أندونيسيا السعودية ليست سعودية

حبل الكذب قصير كما يقال... فالاندونسيبة منى التي نسجت قصة من خيالها لاستجداء العطف والمال..لم تدم كذبتها طويلا رغم تعاطف ودعم السفارة السعودية لها في جاكرتا..

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سلسلة من اللقاءات كانت اجرتها السفارة الاندونسية مع والدة الطفلة هيفاء التي ادعت انها ابنة سعودي يدعى سلطان الحربي..وتوفى اثر حادث سير حسب كلام الوالدة منى..وبعد تحريات السلطات السعودية..تبين أن عدم صحة ما روته...

سفير السعودية لدى إندونيسيا أسامة الشعيبي قال في تغريدة حيال هذه التطورات بأنتحقيقات السلطات الإندونيسية كشفت كذب إدعاء والدة الطفلة هيفاء, وأنه لا يوجد شخص باسم سلطان الحربي..مضيفا أن الام سعت من خلال القصة الى استعطاف السعوديين ..لاجل كسب المال من السياح السعوديين ...

وبدأت الرواية التي لاقت استعطاف الشارع السعودي ..عندما قام سائح سعودي بتصوير مقطع لوالدة الطفلة هيفاء ونشره معلومات ما اثار بلبلة لدى السطات السعودية..

وقد توعدت السفارة في جاكرتا باتخاذ الاجراء المناسب في مثل هذه الحالات..