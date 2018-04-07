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سعوديون يصنعون اليوم مناهج الغد

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ورش عمل تنكب على دراسة محتوى الكتب المدرسية وتطوير مناهج التعليم في السعودية.. تشرف عليها أكاديمية الحوار للتدريب بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.. والهدف إعادة صياغة تلك المناهج لتلبي احتياجات المجتمع بما يسهم في إعداد المتعلم الإعداد السليم وتطويره للارتقاء بقيمه ومهاراته..
تنظيم هذه الورش جاء بعد دراسات اثبتت أن المناهج الحالية لا تتكيف مع واقع المجتمع
ولمزيد من النتائج الفاعلة فتح الباب أمام الأولياء والمعنيين

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