فتاة أفغانية تقتحم عالم العسل

في بلد النسبة الأكبر في سوق العمل فيه للذكور .. برزت مربية النحل "فروزان" في أفعانستان ..

"فروزان" .. طالبة جذبتها تربية النحل بل وأتخذت منه تجارة خاصة ..

بمبلغ اقترضته "فروزان" تمكنت من شراء خليتين من النحل، وبواسطة بعض التدريب من تعلم تربية النحل توسع عملها لتصل عدد خلايا النحل لديها لـ 12 خلية ..

ورغم أن "فروزان" تبلغ من العمر 16 عاما فقط .. إلا أنها تمكنت من خوض غمار سوق العمل و منافسة أكبر تجار العسل في بلادها ..

وجمعت فروزان في الموسم الأول لها .. نحو 16 كيلوغراما من العسل .. بينما أرتفع في العام الماضي إلى 110 كيلوغرامات ..

أسرة "فروزان" كانت الدافع الأكبر لها للاستمرار وكسر عائق رفض المجتمع لعمل المرأة خارج منزلها ..

عمل "فروزان" .. وفر لها و لعائلتها مدخول وفير تمكنت بفضله العائلة من سد حاجاتها اليومية و الانتقال من العمل داخل المنزل إلى بيع منتجاتها في المحال التجارية ..

شغف "فروزان" بالعسل .. دفع التجار الآخرين بمطالبة الحكومة على تشجيع صناعة العسل المحلي بدلا عن استيراده من الخارج ..