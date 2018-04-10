صباح العربية: فنان أردني يرسم الوجوه بالقهوة

يقوم الفنان الاردني "أحمد القرعان" بتشكيل أعمال فنية في قاع صحون الفناجين أو أكواب القهوة باستخدام البن

ويجسد القرعان وجوها متقنة يصل حجمها في بعض الاحيان الى سنتمتر واحد او بضع مليمترات.

ويستغرق العمل الفني الواحد من أربع الى ثماني ساعات لافتا الى انه بدأ الرسم بالقهوة منذ عدة اشهر ولديه نحو 100 عمل فني , كل عمل محفوظ بمادة تجعلها تحتفظ بقيمتها الفنية.