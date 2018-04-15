صباح العربية: مواقف محرجة في ذا فويس

شهد العرض الثاني من برنامج ذا فويس على شاشة أم بي سي مواقف أتسمت (بالمحرجة) لفريق المدربين الذين تخلوا عن بعض المواهب ليكملوا مع آخرين،

وشكل هذا حالة استياء عند بعض الجماهير المتابعة وفرحا على المقلب الآخر ..

ثلاثة من الذين قدموا الأغنية الغربية باتوا خارج البرنامج ابرزهم فؤاد القريتلي

وليحتل المغنى العربي الطربي الأولية مرة جديدة .